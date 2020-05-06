Koronavirüse karşı erkeklere özel 5 tüyo!

Östrojen (kadınlık hormonu) aynı zamanda bağışıklık sistemini de olumlu etkilediğinden kadınların bağışıklık sistemi erkeklere göre daha güçlü ve bu da pek çok hastalığa karşı kadınların erkeklerden daha dayanıklı olmasını sağlıyor.Bilimsel çalışmalar, bağışıklık sistemini düzenleyen genin X kromozomuna kodlandığını gösterirken, erkekler X kromozomu açısından kadınlar kadar şanslı değil. Çünkü kadınlarda iki X kromozomu, erkeklerde ise 1X1Y kromozomu bulunuyor. Kadınların erkeklere göre fazladan X kromozomuna sahip olması, onları bağışıklık açısından daha güçlü kılıyor.Erkeklerde hipertansiyon, koroner damar hastalığı, diyabet hastalığı, obezite ve KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) gibi ek hastalıklar daha fazla. Özellikle de bu hastalıklar 50 yaş üzeri erkeklerde daha çok görüldüğü için, bu da onları enfeksiyonlara karşı daha açık hale getiriyor.Erkeklerde stres yönetiminin kadınlara göre daha zor olduğu görülüyor. Kadınların sorunlarını dostları ve yakınlarıyla paylaşmaya daha açık olması onları rahatlatabilirken, erkeklerin çoğunlukla sorunları içlerinde biriktirmesi onlar için dezavantaj yaratıyor ve hastalıklara da daha yatkın hale getirebiliyor.Sigara ve alkol, birçok hastalığa olduğu gibi Covid-19’a da davetiye çıkarıyor. Sigara ve alkol tüketiminin erkeklerde daha yaygın olması, erkekleri Covid enfeksiyonuna karşı daha savunmasız yaparken, hastalığın gidişatını da olumsuz etkiliyor.Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur “Covid-19’a karşı sağlıklı yaşam tarzı son derece önemli. Erkeklerin uykudan beslenmeye, egzersizden hijyen önlemlerine dek birçok kuralı kadınlar kadar önemseyerek yapmamaları sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeye kadınlar kadar önem vermemeleri onları daha riskli kılıyor. Özellikle 50 yaş üzeri erkekler daha az spor yaparken, geç saatlerde yemek yeme, çok et ve tuz tüketme de riski artırıyor. Kadınlar temizlik, bulaşık gibi işlerden dolayı erkeklere göre daha sık el yıkıyor ve yıkama sırasında daha çok sabun kullanıyor” diyor.Alkol ve sigaradan uzak durun.Kronik hastalıklarınızın kontrolünü düzenli yaptırın ve mutlaka tedaviye uyun.Stresle başa çıkabilmek için sorunlarınızı içinize atmayın, paylaşma yolunu da deneyin.Ellerinizi sık yıkayın ve sabun kullanımını artırın.Kaliteli uyku, dengeli beslenme ve egzersiz gibi sağlıklı yaşam kurallarına uyun.