Kubilay Aka: "Taktikle ilişki yaşanmaz, aşk insanıyım!"

Çukur dizisinde 'Celasun' karakterine hayat veren Kubilay Aka, geçtiğimiz gün BeMan'in Haziran sayısına konuştu. Aka, iş ve özel hayatı ile ilgili merak edilenleri anlattı.Kariyerine havalimanında keşfedilmesiyle başladığını söyleyen Kubilay Aka, bu konuyla ilgili şanslı olduğunu belirterek, çalışmanın da çok önemli olduğunu vurguladı.Oyunculukta, usta sanatçı Haluk Bilginer'den ilham aldığını belirten Kubilay Aka, "Kırk fırın ekmek yemem gerekiyor biliyorum ama oynadığı her karakteri hayranlıkla izliyor ve takip ediyorum" dedi.Öte yandan aşk insanı olduğunu söyleyen Aka, "Planlı veya programlı, taktik savaşlarıyla yaşanan ilişki, ilişki değil zorunluluk haline geliyor benim için" ifadelerini kullandı.Pandemi sürecinde de kendini yararlı şeyler yapmak için şartlayan oyuncu, evdeki zamanını müzik yaparak, söz yazarak, spor yaparak ve yemek yapmayı deneyerek geçirdiğini söyledi.Kubilay Aka, aynı zamanda filmler keşfetmenin ve evcil hayvanlarıyla bu dönemde vakit geçirmenin ona çok keyif verdiğini söylüyor. (Kaynak: aksam.com.tr)