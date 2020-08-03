Küllerinden doğan kahraman: Ramo!

İstanbul’da Cihangir’e savaş açacak olan Ramo, küllerinden yeniden doğarak mücadelesine devam edecek. RAMO’nun yeni sezonundan yayınlanan kareler Ramo’nun kendini savunmak için dimdik ayakta olduğunu gösteriyor. Ancak Ramo’nun en dipten en zirveye nasıl savaş açacağı yalnızca onun bildiği bir sır.Ramo karakterine başarıyla hayat veren Murat Yıldırım, yeni sezona büyük bir heyecanla başladığını belirtti. Yeni sezonda izleyenlere daha da iyi bir RAMO sunacaklarının altını çizen Yıldırım uzun zamandır bu kadar iyi bir senaryo okumadığını ekledi.