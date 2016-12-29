Kuralcı Cansu!

Magazin - 30 Aralık 2016 03:00

“Anne” zirvede

Cansu Dere, kendi kullandığı aracıyla seyir halindeyken telefon görüşmesi yaptığı görüldü. Güzel oyuncu, bu görüşmeyi kulaklıkla yapması trafik kurallarına uyma konusunda ne kadar özenli olduğunu gösterdi. Konuşma sırasından sık sık gülümseyen Dere, objektiflere böyle yansıdı.