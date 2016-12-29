“Anne” zirvede
Kuralcı Cansu!
Şimdiler rol aldığı "Anne" dizisinde başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Cansu Dere, önceki gün Bebek trafiğinde objektife takıldı.Magazin - 30 Aralık 2016 03:00
Cansu Dere, kendi kullandığı aracıyla seyir halindeyken telefon görüşmesi yaptığı görüldü. Güzel oyuncu, bu görüşmeyi kulaklıkla yapması trafik kurallarına uyma konusunda ne kadar özenli olduğunu gösterdi. Konuşma sırasından sık sık gülümseyen Dere, objektiflere böyle yansıdı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Cansu Dere
MAGAZİN HABERLERİ
- Demet Akalın ve Murat Dalkılıç'tan barış pozu
- Teoman'dan şoke eden küfürler
- Tarkan'dan 2017 sürprizi!
- Deniz Seki'yi ziyaret ettiler!
- Mustafa Topaloğlu eşi Derya Topaloğlu'na şiddet mi uyguladı?
- Beyaz Show'da evlenme teklifi!
- İşte Survivor 2017 Ünlüler Takımı!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- İbrahim Kutluay'dan boşanma açıklaması!
- 'Survivor Taner' gözaltında