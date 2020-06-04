Kuruluş Osman, Çarşambanın zirvesinde!

Osman Bey ve Bala Hatun’un düğününün damgasını vurduğu bölümün finalinde, Zöhre ihanetinin bedelini obaya gelen Hazal Hatun’un elinden ödedi. ‘Kuruluş Osman’, ‘Tüm Kişiler’de %12,04 izlenme oranı ve %27,95 izlenme payı ile ve AB sosyal kategoride %10,41 izlenme oranı ve 25,24 izlenme payı ile reyting listesinin zirvesinde yer alırken, 20+ABC1’de %11,24 izlenme oranı ve %25,00 izlenme payı ile ikinci olarak çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.‘Kuruluş Osman’ın 24’üncü bölümü #ZaferMilletindir etiketiyle sosyal medyada da büyük ilgi görürken, Türkiye’de ve dünyada trend listesinde yer aldı.24’üncü bölümün ardından ortaya çıkan “Osman Bey, Sofia’ya nasıl bir oyun hazırlayacak?”, “Hazal Hatun, Kayı Obası’nda dengeleri nasıl değiştirecek?”, “Balgay tarafından oyunu ortaya çıkarılan Göktuğ’un akıbeti ne olacak?”, “Osman Bey, Türkmen obalarından destek alabilecek mi?”, “Geyhatu ve Moğollar’ın yeni hamlesi ne olacak?” soruları, 10 Haziran Çarşamba günü ATV’de yayınlanacak yeni bölümde yanıt bulacak.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.