Kuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten olay paylaşım!

atv'de yayınlanan Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit yaptığı paylaşımla merak uyandırdı. Dizinin fragmanını sayfasında paylaşan oyuncu, altına 'finale doğru' notunu düştü. Bu not sosyal medyayı karıştırdı. "Kuruluş Osman final mi yapıyor?" soruları soruldu. Gerçek dizinin çarşamba günü yayınlanacak 26. bölümüyle anlaşılacak.