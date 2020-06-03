'Kuruluş Osman' kadrosuna yeni oyuncu!

Son bölümde Alişar’ın itirafları ile gerçekleri öğrenen ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Dündar Bey, oğlu Bahadır’ın annesi Hazal Hatun’un Kayı Obası’na gelişi ile önemli bir destekçi kazanacak. Hazal Hatun’un gelişi, Zöhre Hatun ise için yeni bir meydan okuma olacak.Hazal Hatun’un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey ve Kayı Obası, Bizans tuzağına karşı ne yapacak? Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar’la evlendirilen Aygül’ün akıbeti ne olacak? Bu sorular ‘Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde yanıt bulacak.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.