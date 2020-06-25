'Kuruluş Osman' sezon finaliyle açık ara zirvede!

‘Kuruluş Osman’; ‘Tüm Kişiler’de %10,73 izlenme oranı ve %30,08 izlenme payı, AB sosyal kategoride %9,23 izlenme oranı ve %28,01 izlenme payı, 20+ABC1’de %10,62 izlenme oranı ve %30,17 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde rakiplerine fark atarak birinci oldu.Sofia ve seçkin savaşçı birliğini saf dışı bırakan ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirmek için yaptığı planla başta Sofia olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. Sofia’nın yardım talep ettiği Aya Nicola’nın şövalyelerinin kılığına girerek kaleye sızmayı başaran Osman Bey ve alpleri, Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirmeyi başardı. Savaş sırasında Osman Bey de Sofia’nın cezasını kesti...Aksiyon yüklü savaş sahneleri ile büyük beğeni toplayan ‘Kuruluş Osman’ın sezon finali, #ZaferGünü etkiketi ile sosyal medyada çok konuşulurken, Türkiye’de ve dünyada trend listesinde yer aldı.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.