'Kuruluş Osman' sezona zirvede döndü!

#KuruluşOsmanYeniSezon etiketiyle sosyal medyanın da zirvesinde yer alan ‘Kuruluş Osman’ın sezon açılış bölümünde, kadroya katılan yeni oyuncuların yanında usta isimler Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit de sosyal medyanın çok konuşulanları arasındaydı.‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecanla takip edilen sezon açılışında; Osman Bey, obaya yapılan baskının intikamını İnegöl Tekfuru’ndan savaş meydanında aldı.Osman Bey’in Kulucahisar Kalesi’ni fethinden rahatsız olan Tekfur Aleksis’in Kayı Obası’na yaptığı baskınla sarsılan Osman Bey, obasını ayağa kaldırarak alpleriyle birlikte Aleksis’in kalabalık ordusunun karşısına dikildi.Osman Bey’in esirleri kurtarıp zorlu savaştan galip çıkmasının Bizans’ta yarattığı şok üzerine, güçlü Roma’yı yeniden yaratmak isteyen parlak komutan Nikola (Erkan Avcı) İmparator tarafından tam yetkiyle uç bölgesine gönderildi.Bölge tekfurlarının desteğiyle Türk obalarını uç bölgesinden söküp atmak isteyen Nikola, Osman Bey’e karşı mücadelesine çok güvendiği Flatyos’u (Seçkin Özdemir) tutsaklıktan kurtarıp güçlerine katarak başladı. Diğer yanda Osman Bey liderliğinde savaştan galip çıkan ve esirlerini kurtaran Kayı Obası, yaralarını sarmaya çalışırken Ertuğrul Bey’in (Tamer Yiğit) dönüş haberiyle coşkuya boğuldu.Burak Özçivit ve Cüneyt Arkın’ı bir araya getiren açılış bölümüyle seyircisini ilk andan itibaren ekran başına kilitleyen ‘Kuruluş Osman’, heyecan yüklü savaş ve aksiyon sahneriyle büyülerken sezonun ilk bölümünde tempo bir an olsun düşmedi. Yeni karakterleri, göz alıcı dekorları ve aksiyon sahnelerinin başarısıyla ‘Kuruluş Osman’ yeni sezonda seyirciyi çok farklı bir yapımın beklediğini ilk bölümüyle kanıtladı.Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, 14 Ekim akşamı yayınlanacak 29’uncu bölümüyle çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.