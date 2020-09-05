'Kuruluş Osman' transfere doymuyor!

ATV ekranında yayınlanacak ikinci sezonunun çekimlerini tüm hızıyla sürdüren ‘Kuruluş Osman’ın kadrosuna usta oyuncu Umut Karadağ katıldı. Karadağ’ın dizide hangi rolü üstleneceği önümüzdeki günlerde açıklanacak.Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezonu öncesinde kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettiren ‘Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir ve Emin Gürsoy’un da rol alacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.