'Kuruluş Osman' zirveye kuruldu!

#DevletimizVarOlsun etiketiyle sosyal medyada ilk sıralarda yer alan ‘Kuruluş Osman’ın 29’uncu bölümünde; babası Ertuğrul Bey’le buluşmak için obadan ayrılan ve tuzağa çekilen Osman Bey, yaralı kurtulduğu saldırının ardından Kumral Abdal’ın yardımıyla gücünü toplamayı başardı.Nikola ve Flatyos, savaş esirlerini kurtarabilmek için Kayı Obası’na gelip Ertuğrul Bey’in huzuruna çıkarken, Savcı Bey eşi Lena ile birlikte obaya geldi.Ertuğrul Bey’in sürpriz biçimde Yavlak Hasan’ı ziyarete gittiği 29’uncu bölümün en çok konuşulan sahnesi Ertuğrul Bey ve Aksakallı buluşmasıydı. Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit’i buluşturan bu sahne, izleyiciyi derinden etkiledi.Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, 21 Ekim akşamı yayınlanacak 30’uncu bölümüyle çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.30. bölüm fragmanı: