'Kuruluş Osman'da yeni dönem başladı!

#ToyZamanı etiketiyle sosyal medyada da güçlü etki yaratan ve çok konuşulan ‘Kuruluş Osman’ın 30’uncu bölümünde; kendisine kurulan tuzağı kimlerin planladığını bulmaya çalışan Osman Bey, nihayet obaya döndü ve babası Ertuğrul Bey’le buluştu. Baba oğulun hasretle beklenen kavuşması sosyal medyada da çok ses getirdi.Yavlak Arslan, Moğollar’ın hedefine Osman Bey’i koymak için Cerkutay’ı Geyhatu’ya gönderirken; Nikola ve Flatyos, Türklerin eline geçen ‘uçan ateş’i Söğüt’e yaptıkları gece baskınıyla imha etmeyi başardı.Buna karşılık İnegöl Kalesi’ne yaptığı zekice operasyonla Bizans’a ağır darbe indiren Savcı Bey, Kayı Obası’nda dengeleri değiştireceğini gösterdi. Osman ve Savcı beyler arasında rekabet kızışırken, Ertuğrul Bey’in ‘alp başı’ vazifesini Savcı Bey’e vermesi Osman Bey’i hayal kırıklığına uğrattı. Ertuğrul Bey’in elçilik vazifesi için de Osman Bey gönüllü olmuşken Savcı Bey’i tercih etmesi şaşkınlık yarattı.Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki rekabet nasıl sonuçlanacak? Ertuğrul Bey’in Aksakallı ile buluşmasından sonra benimsediği plan ne? Kayılar, Geyhatu tehlikesini nasıl bertaraf edecek? Moğolların gelişinden faydalanmak isteyen Nikola ne yapacak? Yavlak Arslan’ın Kayı Obası’nı karıştırma planı işleyecek mi? Geyhatu ve Moğollar uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek?Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, 29 Ekim çarşamba akşamı yayınlanacak 31’inci bölümüyle çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.