'Kuruluş Osman'da yeni hedef!

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası’na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirerek Sofia’nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası’ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp’in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur’u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun’a neden cephe alıyor? Osman Bey’in elinden kaçan Sofia’nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.