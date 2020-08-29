'Kuruluş Osman'dan çok konuşulacak transfer!

İkinci sezonda ‘Kuruluş Osman’ izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri Erkan Avcı olacak. Ünlü oyuncu Erkan Avcı’nın dizide hangi karaktere hayat vereceği merak konusu.‘Kuruluş Osman’ daha önce efsanevi aktör Cüneyt Arkın’ın kadroya katıldığını duyurarak büyük sükse yapmıştı.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.