'Kuruluş Osman'dan Cüneyt Arkın bombası!

Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla usta aktörün ‘Kuruluş Osman’ kadrosuna katıldığını “Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoşgeldin Cüneyt Arkın” sözleriyle açıkladı.Cüneyt Arkın’ın ‘Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.