Kuruluş Osman'dan nefesleri kesecek görkemli sezon finali!

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi’ni koyan Osman Bey, Kayı Obası alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia’yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.Osman Bey, Sofia’nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia’ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey’in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun’dan intikamını alacak mı?Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.