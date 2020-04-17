Geyhatu’nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu’yu arkasına alan Alişar ve Dündar’ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar’a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar’ın baskısına karşı Kayı Obası’nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey’in Bizans prensesi Adelfa’yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?
Tüm bu sorular çarşamba akşamı 20:00’de ATV ekranında yanıt bulacak.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
Kuruluş Osman'dan yeni bölüm geliyor!
Sezonun en çok konuşulan ve izlenen reyting rekortmeni dizisi ‘Kuruluş Osman’ın 22 Nisan Çarşamba saat 20:00’de ATV’de ekrana gelecek heyecan ve sürprizlerle dolu onsekizinci bölümünde; Osman Bey, Balgay’la zorunlu bir ittifaka girecek.
17.04.2020 19:37 Dizi Galeri