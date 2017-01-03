Kutsi ve Feyza Çıpa artık saklamıyor!
Şarkıcı Kutsi, sevgilisi Feyza Çıpa'yla ilişkisini artık saklamıyor.
Magazin - 03 Ocak 2017 22:00
Kutsi, sevgilisi Feyza Çıpa'nın uğruna 2 çocuğunun annesi Sinem Bayraktutar'la 7 yıllık yıllık evliliğini bitirmişti. Boşanmanın ardında ilişkilerinin önündeki engeli kaldıran ikili, yeni yıla Avrupa'da girdi.
Çıpa, aşkıyla geçirdiği yılbaşı tatilinde bu kareyi sosyal medyada paylaştı.
5 dakikada boşandı!
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