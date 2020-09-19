Kuzey ve Yıldız aşkını bir sınav daha bekliyor!

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 32. bölümünde Yıldız, Şule’nin sırrını daha fazla taşıyamamış, Kuzey’e söylemiştir. Artık bu büyük yük, Kuzey’in omuzlarındadır. Kızlarının bunu bilmeye hakkının olduğunu düşünen Kuzey, Şule’yi hastalığını söylemeye ikna eder. Belki de yıllardır bir araya gelmeyen aileyi, büyük bir acı bir araya getirmiştir. Kızlar, ölmek üzere olan annelerine destek olacaklardır. Yıldız, bu aile tablosunda kendine yer bulamaz, bu aşk yüzünden zaten ailesi dahil her şeyini kaybetmiştir. Kendine yeni bir sayfa açacaktır. Kuzey, Yıldız’ın uzaklaşmasına izin vermez. Hiçbir acı, hiçbir felaket onları ayıramayacaktır. Kuzey’in bir yirmi yıl daha kaybetmeye niyeti olmasa da Yıldız artık çok yorgundur. Bu aşk yüzünden daha fazla incinmeyecektir. Ama Kuzey artık yayından fırlamış bir ok gibidir. Aşkının karşısında duran tüm engelleri bir bir yıkacaktır. Fakat son kozlar daha oynanmamıştır. Onlarca acıyla sınanan Kuzey ve Yıldız aşkını; belki de en büyük sınavları beklemektedir.Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 32. Bölüm Tanıtımları: