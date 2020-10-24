Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 37. bölümünde Kuzey ve Yıldız, peşlerindeki tehlikenin ne denli büyük olduğunu görmüştür. Kuzey, fırsattan istifade Yıldız’ın çok yakın koruması olacaktır. Bulut, attığı her adımda Kuzey'le Yıldız’ı biraz daha yaklaştırdığını fark etmiştir. Yıldız, hem yakınları için korkmakta hem de Kuzey’in ilgisinden mutlu olmaktadır. Ama aralarındaki o büyük engel… O her şeyi mahvetmektedir. Kuzey’in duruşması gelip çatmış, Kuzey Yıldız’ı aşkı, özgürce kanatlanmak için duruşmadan çıkacak kararı beklemektedir. Şans, bu kez talihsiz aşıkların yüzüne gülecek midir?
Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!
Kuzey ve Yıldız sonunda kavuşabilecek mi?
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
24.10.2020 16:53 Dizi Galeri