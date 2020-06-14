Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk ABC1’de yüzde 3.29 rating ve yüzde 9.71 izlenme payı, AB’de yüzde 2.37 rating ve 7.07 izlenme payı ve Total’da 5.03 rating ve yüzde 13.88 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #CanımFeda etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #CanımFeda etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 9 saat 15 dakika TT listesinde kaldı.Kuzey ile Yıldız, Pamuk sayesinde bir aile olabildiklerini görseler de iki inatçı aşığın kendileriyle ve geçmişleriyle olan hesaplaşması bitmedi. Bunun üzerine terapist, ikiliye huzuru bulmaları için yoga yapmalarını önerdi.Mollaoğlu ve Kadıoğlu ailelerinin hep birlikte yaylada eğlendikleri dakikalar ekran başındakilere keyifli anlar yaşattı. Herkes hayatından memnun gibi görünse de bazılarının başı yine dertten kurtulamadı. Nahide'yi mutlu etmeye çalışan Sefer perişan olurken, bacanaklar da kızlarla görüşebilmek için türlü belaların ortasında kaldı. Cihan, Pembe'yi istemek için geldiği yaylada Poyraz ile güreşirken; Poyraz, Cihan'ın altında kalarak zor anlar yaşadı.Kuzey için de işler istediği gibi gitmedi. Yıldız'ın peşinden ayrılmayan Kuzey istediği karşılığı alamadı ancak başlarına gelen bir olay ilişkilerinde adeta dönüm noktası oldu. Nahide'ye bal almaya çalışan Kuzey ve Yıldız'ı arı sokunca gerilim arttı. İkili nefes almakta zorlanırken onları kurtaracak iğneden yalnızca bir tane vardı. Kuzey hiç tereddüt etmeden tercihini yaptı ve kendi hayatını değil, Yıldız'ı kurtardı. Kuzey'in yaptığı tercih karşısında tüm inadı kırılan Yıldız final sahnesinde Kuzey'i öperek onu her zamankinden daha çok sevdiğini söyledi. Kuzey hiç beklemediği bu hareket karşısında şoke olurken, "Kuzey ve Yıldız aşkında bundan sonra neler olacak?" sorusu şimdiden merak uyandırdı.Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 30. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey'in, Yıldız'ın öpücüğüyle mutluluktan havaya uçtuğu tanıtımda Sefer'in Poyraz'ı okla vurması yürekleri ağza getiriyor. Kızlar, “Kuzey’in kızları” olduklarını kanıtlamaya çalışırken, Sefer'in başına gelenler izleyenleri güldürüyor. Şule'nin beyninde tümör olduğunu ve öleceğini söylediği anlarda Yıldız şoke olurken, "Şule yine oyun mu oynuyor?" sorusu akıllara geliyor.Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 30. Bölüm Tanıtımı;