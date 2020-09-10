'Kuzey Yıldızı Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha!

Kuzey'in uzun zamandır hayalini kurduğu şey sonunda gerçek oldu, Yıldız aşkını itiraf etti ve beklediği öpücüğü ona verdi. Mutluluktan havalara uçan Kuzey artık mavişine kavuşacaktı ancak iki aşığın mutluluğunun önünde yeni bir engel vardı. Şule, Yıldız'a beyninde bir tümör olduğunu ve öleceğini söyledi. Son günlerini Kuzey ve kızlarıyla geçirmek istediğini söyleyen Şule, Yıldız'dan aradan çekilmesini istedi. Kuzey ve kızlara bir şey söyleyemeyen Yıldız duydukları karşısında şaşırırken, hiç yapmak istemediği bir seçimle karşı karşıya kaldı. Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları ise bölüme damgasını vurdu. "Papatya" şarkısı eşliğinde iki aşığın yayladaki dansları seyircilerden tam not aldı. Kuzey yaylada Yıldız'a evlilik teklifi etti ancak Yıldız, Şule'den duyduklarından etkilendiği için evet diyemedi. Kuzey, kızlarının bacanaklarla görüşmelerini yine engellerken kızlar artık bu duruma dayanamayacak noktaya geldi. Babalarıyla tartışan Mine ve Gökçe, gizlice evden kaçtı ancak bu hareketleri daha büyük bir felaketi beraberinde getirdi. İki kardeş babalarına ders vermek isterken ormanda kayboldu. Gökçe düşüp dizinden yaralanırken, Mine'yi de kene ısırdı. Ormanda bir ev bulup sığındılar ancak Mine'nin durumu giderek kötüleşiyordu. Finalde heyecan giderek artarken kızların nasıl kurtulacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!