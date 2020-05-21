'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' sete çıktı!

Koronavirüs salgını nedeniyle ekran yolculuğuna bir süre ara vermek zorunda kalan Show TV’nin severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk çekimlerine yeniden başladı. Çok yakında yeni bölümleriyle ekrana gelecek dizinin setinden gelen kareler büyük beğeni topladı. Uzun bir aradan sonra yeni bölümleriyle sevenlerine yeniden merhaba diyecek dizinin çekimleri sırasında oyuncuların keyifli halleri gözlerden kaçmadı.Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.