Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 37. Bölüm Tanıtımı:
'Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümünde neler olacak?
Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 37. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey ve Yıldız'ın bir arada olduğu romantik anların izleyenleri gülümsettiği tanıtımda Yaşar'ın hafızasını kaybedip sadece Kuzey ve Yıldız'ı hatırlaması dikkat çekiyor. Kuzey ve Sefer, gizli düşmanın kim olduğunu öğrenmeye çalışırken Yıldız, Kuzey'i öperek uzun süredir beklenen kavuşmayı gerçekleştirecek mi merakla bekleniyor.
19.10.2020 13:47 Dizi Galeri