'Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümünde neler olacak?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!