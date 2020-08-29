Kuzey ve Yıldız'ın, "Papatya" şarkısı eşliğinde dans ettikleri romantik anlar ise yeni sezonda da aşklarının dolu dizgin devam edeceğini gösteriyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, yeni sezonuyla 5 Eylül Cumartesi akşamı Show TV'de!
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezonuyla 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni sezon 2. tanıtımı;
'Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni sezonundan bir tanıtım daha!
Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın yeni sezonundan bir tanıtım daha yayınlandı. Şule'nin "Ölüyorum ben Yıldız!" sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Kuzey'in Yıldız'a yaylada evlilik teklifi etmesi izleyenleri heyecanlandırıyor.
29.08.2020 19:13 Dizi Galeri