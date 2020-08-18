'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı!

Birbirinden renkli anların ekrana geldiği tanıtımda Kuzey ve Yıldız'ın dans ettiği aşk dolu halleri yeni sezona olan heyecanı arttırıyor. Yıldız, Kuzey'e "Seni her zamankinden daha çok seviyorum!" diyerek aşkını haykırırken, Kuzey mutluluktan havalara uçuyor.Turan Şahin'in "Ya Ben Anlatamadum" şarkısıyla şenlenen tanıtım yeni sezonda eğlencenin hız kesmeden devam edeceğini gösteriyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, yeni sezonuyla Eylül'de Show TV!Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezonuyla Eylül'de Show TV'de!İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni sezon tanıtımı: