'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'tan bir tanıtım daha!

Yıldız, Şule'yle olanlardan sonra içinde biriktirdiklerini tutamayarak büyük bir patlama yaşadı. Artık büyük aşkı için yaşadıklarından dolayı yorulan Yıldız her şeyi arkasında bırakıp ortadan kaybolmaya karar verdi ancak tam gitmek istediği anda onun için gelen polislerle karşılaştı. Şule, Yıldız'dan şikayetçi olduğu için Yıldız bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tüm yaşananlara rağmen Kuzey ise hala Yıldız ile yeniden bir araya gelmenin yollarını arıyordu. Yıldız'ı bir türlü ikna edemeyen Kuzey, son çare olarak onu kaçırmaya karar verdi. Sefer ve Ruhi'nin yardımıyla Yıldız'ı kaçıran Kuzey'in son hamlesi de işe yaramadı. Yıldız, ne kadar beni bırak dese de Kuzey'in Yıldız'dan vazgeçmeye niyeti yoktu. İnatçı aşık bu sefer de Yıldız'la aşk yuvalarının inşaatına başladı. Öte yandan Bulut, Kuzey için hala bir tehdit olmaya devam ediyordu. Bu sefer Kuzey'e, kızlarıyla zarar vermeyi planlayan Bulut, gizlice Şule'nin evine girdi. Kuzey'in kızlarının uyuduğu odaya girerek bir fotoğraf çekildi. Kızlarla çekildiği bu fotoğrafı da Kuzey'e ulaştırdı. Kuzey, kızlarının yanında gizemli bir yabancı olduğunu görünce öfkeden deliye döndü. Kuzey peşindeki bu beladan nasıl kurtulacaktı?Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!