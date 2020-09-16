'Kuzey Yıldızı ilk Aşk'tan yeni bir tanıtım daha!

Kuzey'in kızlarını bulmak için herkes seferber oldu. Gökçe kardeşi için çaresizce yardım ararken, kızları bulan sonunda Yıldız oldu. Kuzey, Yıldız'ın yaktığı şeyleri geri getirerek bir pusula ve yüzük verdi ancak Yıldız, Şule'nin dedikleri yüzünden kararsız kaldığı için yüzüğü almadı. Yaşanan korkutucu olay sonrası Feride'nin doğum günü için kızlar ve bacanaklar bir araya geldi. Feride tüm sevdiklerinin bir arada olduğu bir doğum günü kutlamak istedi ancak herkesin aynı ortama gelmesi beraberinde yeni çatışmalar ve yüzleşmeler getirdi. Şule'nin doğum günü partisine gelmesiyle ortamda gerilim arttı. Yıldız ve Şule sözlü atışmaya başladı. Yıldız, Kuzey'e olan aşkına sahip çıkarak "Yakında nişanımız, sonra da düğünümüz!" var diyerek herkesi şoke etti. Bu sözleri duyan Yaşar ise sinirlenerek Yıldız'ı evlatlıktan reddedince baba-kız arasındaki ipler tamamen koptu. Bir yandan Şule'nin söyledikleri yüzünden kendini çaresiz hisseden Yıldız, diğer yandan babasıyla yaşadığı bu olay yüzünden iyice zorda kaldı. Yaşadıklarından sonra artık kimseye bağlı olmadan kendi ayakları üzerinde durmaya karar veren Yıldız "Deniz Yıldızı Sofrası" adıyla bir açık hava restoranı açtı ancak Kuzey'in buna izin vermeye niyeti yoktu. Yıldız'a inat o da tam karşısında rakip olarak köfteci açınca iki inatçı keçinin çekişmesinin sonu gelmedi. Büyük hesaplaşma ise tüm inatlaşmaların sonunda nihayet gerçekleşti. Kuzey artık kavuşmaları için hiçbir engelin kalmadığını düşünürken sürekli Yıldız'ın koyduğu setlerle ve bahanelerle karşılaşıyordu. Bunun üzerine artık patlayan Kuzey, Yıldız'dan hesap sordu. Finalde Yıldız ağlayarak Kuzey'e, Şule'nin öleceğini söyledi. Duyduğu şey karşısında Kuzey şoke olurken tüm bu yaşananlar YılKuz aşkını nasıl etkileyecek büyük merak konusu oldu.Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!