Kylie Jenner yeni yıla büyük bir değişimle girecek

Dünya Magazin - 23 Aralık 2016 15:48

Skandalları ile gündemden düşmeyen Kardashian ailesinin küçük üyesi Kylie Jenner, geçtiğimiz hafta bir seks kaseti iddiası ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Basına sızan bir kasette Tyga ve Kylie Jenner'a ait olduğu iddia edilen uygunsuz görüntüler yer alıyordu. Fakat taraflar bu kasetin kendilerine ait olmadığını açıkladı. Olayın netlik kazanmasının ardından Kylie Jenner sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı ile tekrar gündeme oturdu."Keeping Up With The Kardashian" adlı Tv programının yıldızı 19 yaşındaki Kylie Jenner, instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda göğüslerini gere gere poz verdi! Normalden çok daha büyük ve iri duran göğüsleri herkesin aklına aynı soruyu getirdi; "Acaba göğüslerine silikon mu yaptırdı?". Hayranları fotoğrafın altına Jenner'ın kesinlikle estetik yaptırdığını yazdı; fakat Kylie Jenner silikon yaptırdığını kabul etmedi.Paylaştığı fotoğrafta göğüsüne silikon yaptırdığı açıkça belli olan Kylie Jenner, 17 yaşındayken dudaklarına yaptırdığı estetiği de kabul etmemişti. Geçen sene konuyla ilgili olarak "Dudaklarıma sadece geçici bir operasyon yaptırdım, bu kendime olan güvenimi yerine getirdi; bunu kendim için yapmam gerekiyordu!" açıklamasında bulunmuştu.