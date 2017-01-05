Kylie Jenner'ın tatili böyle olur

Kylie Jenner, sevgilisi Tyga ile Meksika'da yaptığı tatilin fotoğrafları ile gündeme oturdu. İşte detaylar...

Dünya Magazin - 05 Ocak 2017 12:00
Kylie Jenner'ın tatili böyle olur
Foto Galeri.

Kim Kardashian'ın küçük kardeşi ve "Keeping up with the Kardashians" televizyon programının seksi üyesi Kylie Jenner, sevgilisi Tyga ile gittiği tatilde objektiflere yakalandı. Özel hayatlarını tüm dünyanın gözü önünde yaşayan çift, son olarak yayınladıkları video ile gündeme oturmuştu. Jenner ve Tyga'nın romantik anlarının bulunduğu videoda, Jenner üstsüz olarak kamera karşısına geçmişti. 19 yaşındaki güzel yıldız şimdi de sevgilisi ile gittiği tatil fotoğrafları ile gündemde.

Geçtiğimiz gün objektiflere yakalanan ikili, Meksika'da havuzun ve güneşin keyfini çıkardı. Bol bol güneşlenen çift, havuz başında objektiflere poz vermeyi de tabii ki ihmal etmedi! Fotoğraflarda sevgilisinin kalçalarına sarılan Tyga dikkatlerden kaçmadı. Siyah küçük bikinisi ile tatilin keyfini çıkaran Jenner, Tyga ile uzun sohbet etti, dinlendi ve havuz başında yürüyüş yaparak kendini göstermeyi de ihmal etmedi.
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