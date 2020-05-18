Larissa Gacamer'in isyanı! Hazal Kaya'dan destek gecikmedi

Sosyal medyanın ilgi ile takip edilen eğlenceli çifti Larissa Gacemer ile Burak Gacemer 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çektikleri videolarla sosyal medyada bi hayli ünlü olan Larissa Gacemer ile Burak Gacemer çiftine sık sık gelen "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" soruları artık eleştiri boyutuna geçince güzel model Larissa Gacemer isyan etti.Larissa, Instagram’da yayınladığı video ile doğuştan gelen bir hastalık nedeniyle anne olamayacağını söylerken “Biliyorum bazılarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı. Ama hem benim için hem de bu durumları yaşayanlar için yeter. Ben kendimi böyle kabul ettim. Burak da beni böyle kabul etti” dedi.Larissa Gacemer'in yaptığı bu paylaşımın altına eşi Burak Gacemer, “Sen bana yetersin.” diye yazarak destek oldu.Oyuncu Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek gecikmedi. Kaya, sayfasında şu notu paylaştı:"'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana. Öylesi, böylesi yok. Şahane bir kadınsın. Eksiğin olmadığı gibi fazlan da var. Dışın kadar için de fazla güzel, belli. Bir an dertlenme kötü ruhlar yüzünden. Söylemeye çalıştığım tam olarak buydu dün mevzu olan videoda. Bir kadını bedeniyle ilgili böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakan herkes utansın. İnsanlara hadsiz sorular soracağınıza, kendinize bir sorun: Bana ne?"