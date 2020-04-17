Lenfoma nedir? Lenfoma belirtileri nelerdir?

Lenfoma, lenfatik sistem kanseridir. Lenfatik sistem ise tüm vücutta bulunan ve mikroplarla savaşan beyaz kan hücrelerini üreten ve depolayan sistemdir. Lenfoma oluştuğunda beyaz kan hücreleri kontrolsüz çoğalmakta ve lenf nodlarında şişmeye yol açmaktadır. Lenfoma; genel olarak gençlerde ve daha nadir olarak görülen Hodgkin lenfoması ile yaşlılarda ve daha sık görülen Hodgkin dışı lenfoma olarak ikiye ayrılır. Bu farklılıklar yüzünden de farklı tedavi yaklaşımları vardır. Hodgkin dışı lenfoma ABD’de en sık görülen 5., Türkiye’de ise en sık görülen 10. kanser tipi olarak belirtiliyor. Afrika ülkelerinde görülen bir tipi mikrobik olmakla birlikte kalan türler en sık bağışıklık sistemini zayıflatan ilaç alan organ nakli hastaları ve bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıkları olan (örn. AIDS) kişilerde görülüyor. Tüm lenfoma hastaları içinde bunlar küçük bir grubu oluşturuyor. Kalan büyük çoğunluk için lenfomayı oluşturan sebep bilinmiyor. Bazı lenfoma türleri iyileşme sürelerinde dalgalı bir seyir izliyor ancak özellikle agresif olanlarda bir süre sonra kitle basısı ya da kan elemanlarının yapıldığı kemik iliğinin lenfoma hücrelerince işgaline bağlı sıkıntılar yaşanabiliyor.Genellikle hastalar vücutlarının herhangi bir yerinde bir kitle fark eder ve kliniğe başvurur. Tanı genellikle bu şekilde konuyor olsa da farklı şikayetler ile kliniğe başvuran hasta sayısı da bir hayli fazladır. Daha önce de değindiğimiz gibi lenfomanın pek çok farklı belirtisi olabiliyor. Ancak en çok lenf bezlerinin içerisinde oluşan tümör nedeniyle büyümesi şeklinde kendini belli eder. Söz konusu tümör genellikle boyun bölgesi, koltuk altları, kasık bölgelerinde kendini gösterir. Lenfoma tüm kanser çeşitleri gibi bağışıklık sistemini doğrudan etkiler. Buna bağlı olarak grip benzeri şikayetler ile de kendini belli eder. Hasta gribe yakalandığını düşünür ancak uzun süre geçmesine karşın grip iyileşmeyince kliniğe gider. Bu şekilde tanı da sıklıkla konmaktadır. Aynı zamanda sinüzit, akciğer enfeksiyonu gibi hastalıkların üzün süre geçmemesi de yine lenfoma şüphesini doğurur. Vücutta meydana gelen bir enfeksiyonun 4 hafta geçmesine karşın iyileşmiyor, daha da ağırlaşarak devam ediyor olması halinde de lenfoma şüphesinden söz edilebilir. En sık görülen lenfoma belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:Bilekler ve bacaklarda şişmeKarında ağrı ve şişlikGeceleri terleme ve buna eşlik eden ateşlenmeİştahın azalması ve kilo kaybıVücudun çeşitli yerlerinde anormal bir kaşıntı hissiYorgun ve bitkin hissetmeTitremeNormalde olmayan acıya benzer fiziksel bir hisNefes darlığı, nefes almada zorluk çekmeBademcik şişmesi, özellikle tek bademciğin şişmesiBaş ağrısıKronikleşmiş öksürükLenfoma belirtilerinde alerjik bir öksürük durumu da ortaya çıkabiliyor. Hatta kişi öksürük ile birlikte astım atakları da yaşayabiliyor. Bu kanser türünün belirtileri, farklı hastalıklarda da ortaya çıkabilen belirti gruplarında yer alır. Örneğin romatizmal hastalıklarda olduğu gibi acı hissi gibi farklı fiziksel hisler görülebilir. Çünkü bu kanser, farklı hastalıkların belirtilerini taklit etme özelliğine sahiptir.