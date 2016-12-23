Lens izin gününü değerlendirdi!

Spor - 23 Aralık 2016 14:14

İzin gününde geldiği AVM'de mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Lens, hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Jeremain Lens, alışveriş sonrasında Günaydın Steak House geçerek burada et yedi.