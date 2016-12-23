İzin gününde geldiği AVM'de mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Lens, hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Jeremain Lens, alışveriş sonrasında Günaydın Steak House geçerek burada et yedi.
Lens izin gününü değerlendirdi!
Fenerbahçe'nin Hollanda'lı yıldız futbolcusu Jeremain Lens, geçtiğimiz gün geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.Spor - 23 Aralık 2016 14:14
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Jeremain Lens
SPOR HABERLERİ
- Menemen Belediyespor 0-1 Fenerbahçe / Maç Özeti
- Galatasaray Odeabank 76-86 Anadolu Efes
- Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması maçında 'yerliler' kazandı
- Süper Lig'in 16. hafta programı ve hakemleri!
- Galatasaraylı voleybolcular model oldu!
- Türk futbolu teröre karşı tek ses tek yürek!
- Burak Yılmaz panikle çıkıp kaza yaptı!
- Fenerbahçe 64-71 Darüşşafaka / Euroleague
- Galatasaray 2-1 Tuzlaspor / Maç Özeti
- Burak Yılmaz'dan özür geldi!