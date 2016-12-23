Lens izin gününü değerlendirdi!

Fenerbahçe'nin Hollanda'lı yıldız futbolcusu Jeremain Lens, geçtiğimiz gün geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Spor - 23 Aralık 2016 14:14
Lens izin gününü değerlendirdi!
İzin gününde geldiği AVM'de mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Lens, hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Jeremain Lens, alışveriş sonrasında Günaydın Steak House geçerek burada et yedi.

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Bağlantılar: Jeremain Lens

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