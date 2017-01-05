Levent Üzümcü ile Ebru Üzümcü boşandı

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü'nün 20 yıllık eşi Ebru Üzümcü'den geçtiğimiz kasım ayında boşandığı ortaya çıktı.

Magazin - 06 Ocak 2017 07:00
Levent Üzümcü ile Ebru Üzümcü boşandı
1997 yılında evlenen, Ada ile Batu adında iki de çocukları olan Ebru ve Levent Üzümcü çiftinin sessiz sedasız boşandığı öğrenildi. 20 yıllık evli çift olan geçen kasım ayında tek celsede evliliklerini bitirdi.


Anlaşmalı olarak boşanan ikilinin, boşandıktan sonra da dostluklarının devam ettiği öğrenildi. Çocukları için sık sık bir araya gelen çiftin, yıpratıcı haberlerden kaçınmak için boşandıklarını gizledikleri söyleniyor.

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