LGS'ye geri sayım başladı!

Teknoloji ve İnsan Koleji (Tink) Kurucusu Zeynep Dereli, LGS öncesi öğrencilere ve ailelere önerileri şunlar:* Uyku ve yemek saatlerinizin düzenli olmasına dikkat edin.* Ağır yemekler yemekten kaçının, her zaman yediğiniz ve sevdiğiniz yemekleri tercih edin.* Sosyal medyaya sık girmeyin. Özellikle sınav ve salgınla ilgili doğrulanmamış bilgilerden uzak durun.* Arkadaşlarınızla online görüşebilirsiniz ancak sınav hakkında uzun konuşmalar yapmaktan kaçının.* Sınava saatler kala birkaç konuyu daha en başında başlayarak yetiştirmeye çalışmak çok sakıncalı. Ancak aklınıza takılan bir konu varsa bakabilirsiniz.* Salgınla alakalı olumsuz düşüncelerden uzak durun.* Hedefinizi tekrar gözden geçirin ve ona odaklanın.Ailelere büyük görev düşüyorSınav sürecinde en az öğrenciler kadar ailelere de görevler düşüyor. Dereli’nin ailelere tavsiyeleri ise şöyle:*Çocuğunuzu abartıya kaçmayacak şekilde motive etmelisiniz.*Onu başarabileceğine inandırın.*Büyük bir beklenti içerisinde olmadığını hissettirmelisiniz. Yoksa üzerinde büyük bir yük oluşturmuş olursunuz. Maddi, manevi fedakarlıkları çok fazla dile getirmek çocukları borçlu psikolojine sokuyor.*Olumsuz senaryolar üzerinde konuşmaktan kaçının.*Başkalarıyla kıyaslama yapmayın.*MEB ve Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı uyarıları net bir şekilde çocuğunuza anlatın.*Salgınla ilgili gerekli önlemlerin alındığını sadece sınava odaklanması gerektiğini anlatın.