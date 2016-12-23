Libya uçağı kaçırıldı!

Afriqiyah Havayollarının Libya’da iç hat seferini gerçekleştiren ve 118 kişi taşıyan uçağı kaçırıldı. Kaçırılan uçak Malta Luqa Havaalanına iniş yaptı. 2 saldırganın patlatmakla tehdit ettiği uçakta, 118 yolcu olduğu bildiriliyor. Uçak Malta'ya indirildi.

Yaşam - 23 Aralık 2016 14:26
Libya uçağı kaçırıldı!
Afriqiyah Havayollarının Libya’da iç hat seferini gerçekleştiren ve 118 kişi taşıyan uçağı kaçırıldı. Kaçırılan uçak Malta Luqa Havaalanına iniş yaptı. İki saldırgan, uçağı havaya uçurmakla tehdit ediyor.

Uçağın Sebha kentinden Trablus'a gittiği öğrenildi.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter'da "Kaçırılma ihtimaliyle Malta’ya yönlendirilen Libya iç hat uçuşu hakkında bilgilendirildim. Güvenlik ve acil durum ekiplerimiz teyakkuzda" yazdı.

Malta basını korsanların Kaddafi yanlısı olduğunu iddia ediyor. Ancak henüz korsanların talepleri net olarak bilinmiyor.

Emniyet yetkilileri, Malta'da havaalanında bekleyen uçağın etrafında güvenlik önlemleri almış durumda. Şu ana kadar uçağa yönelik herhangi bir operasyon düzenlenmedi.

KAYNAK: hurriyet.com.tr
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