Lindsay Lohan, İstanbul için dua istedi!

Dünyaca ünlü isim Lindsay Lohan, İstanbul'da gerçekleşen hain terör saldırısı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dünya Magazin - 02 Ocak 2017 15:00
Lindsay Lohan, İstanbul için dua istedi!
Ekim ayında Gaziantep'teki Suriyeli sığınmacıların kaldığı konteynerleri ziyaret eden Lindsay Lohan, Türkiye sevgisini bir kez daha ortaya koydu.

Dünyaca ünlü yıldız isim İstanbul'da yılbaşı geccesi gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 39 kişi için dua istedi.

Kişisel Instagram hesabından teröre lanet okuyan Lindsay Lohan, "Bizler, hemen şimdi Türkiye için dua edebilir miyiz? Ve bu sabah yine hepimiz, müttefik ülkelerde sıkıntı çeken mülteciler için ayağa kalkabilir miyiz?" yazdı.



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