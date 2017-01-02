Lindsay Lohan, İstanbul için dua istedi!

Dünyaca ünlü yıldız isim İstanbul'da yılbaşı geccesi gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 39 kişi için dua istedi.
Kişisel Instagram hesabından teröre lanet okuyan Lindsay Lohan, "Bizler, hemen şimdi Türkiye için dua edebilir miyiz? Ve bu sabah yine hepimiz, müttefik ülkelerde sıkıntı çeken mülteciler için ayağa kalkabilir miyiz?" yazdı.
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