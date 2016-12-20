Lisa Opie arkadaşını sırtında taşıdı!

Lisa Opie Miami'de arkadaşıyla böyle görüntülendi.

Dünya Magazin - 20 Aralık 2016 19:00
Lisa Opie arkadaşını sırtında taşıdı!
Manken ve aynı zamanda moda bloggerı olan Lisa Opie, Miami sahillerinde görüntülendi.

24 yaşındaki seksi model sahilde arkadaşıyla eğlenceli anlar yaşadı.

Turuncu bikinisiyle meraklı bakışları üzerinde toplayan Opie bir ara arkadaşını sırtına aldı ve şakalaştı.

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