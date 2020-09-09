Maria ile Mustafa’nın aşkını konu alan dizide, Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent, Ezgi Çelik, Haki Biçici ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.
Maria ile Mustafa bu akşam saat 20:00’de atv ekranlarında seyirciyle buluşacak.
Maria ile Mustafa sosyal medyada trendlere girdi!
Atv ekranlarında bu akşam ilk kez izleyici ile buluşmaya hazırlanan Maria ile Mustafa dizisinin Mustafa’sı Hilmi Cem İntepe, dizi henüz yayınlanmadan sosyal medyada trendler arasına girdi. Başarılı oyuncu, Twitter’da Türkiye gündemine girdiğinin ekran görüntüsünü, kalp koyarak kendi hesabından paylaştı.
09.09.2020 14:20 Dizi Galeri