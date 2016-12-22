Mariah Carey özel davetli olarak gittiği Aspen'de den Noel ağacının önünde seksi kıyadeetleriyle poz verdi. Fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Carey'in o pozuna 150 bine yakın beğeni geldi.
Dünyaca ünlü şarkıcı son dönemde paylaştığı seksi fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.
İşte Mariah Carey'in o pozları;
Mariah Carey'in Noel pozuna büyük ilgi
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Mariah Carey'in sosyal medya hesabından paylaştığı seksi Noel pozu olay oldu.Dünya Magazin - 22 Aralık 2016 23:14
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