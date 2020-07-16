Maske takarken cildinizi koruyun!

Sivilce oluşmasının en sık nedeni yağ bezlerinin aşırı çalışmasıdır. Yağ bezi salgısı olan sebum, yağ asitlerinden, trigliseridlerden, yağ esterleri ve skualenden oluşur. Yağ bezi içeriği olan serbest yağ asitlerinin parçalanması, bu bölgede iltihabi reaksiyonları başlattığı gibi patojen bakterilerin çoğalmasını da tetikler. Covid döneminde zorunlu olarak kullandığımız maskeler maalesef yüzümüzde terleme ve sürtünme ile sivilcelenmenin oluşumu için uygun ortam yaratır. Ter salgısının artması direkt olarak sebum (yağ) üretimini de arttırır. Ter ve yağlanma cildin mikrobiyatasını bozarak bazı patojen cilt akarlarının çoğalmasına neden olur. Demodikozis denilen ve normal olarak cildin yağlı bölgelerinde bulunan akarın miktarı yağlanma artışı ve birlikte artar. Yüzün özellikle maske ile örtülü kalan kısımlarında sivilcelenmeye neden olur.Gün boyu maske ile örtülü olan kısımlarda ısı artışı gözlenir. Artan ısı ile birlikte cilt damarlarında genişleme ve kızarıklık meydana gelir. Ciltte oluşan bu kızarıklıklar bir süre sonra kalıcı hale gelerek Roza (gül hastalığı) dediğimiz ciltte kızarıklık ve sivilcelenme ile ortaya çıkan bir tabloya neden olabilir. Baskı, ısı ve sürtünme kıl köklerinde tahrişe neden olarak sivilce çıkışını tetikler. Gün boyu maske takma zorunluluğunun olduğu durumlarda sürtünme etkisi ile mekanik akne oluşabilir.- Yumuşak, cildi tahriş etmeyecek temizleyiciler ile bakım yapılmalıdır.- Tonik olarak saf gülsuyu, mineralli su veya maden sodası ile silinerek kızarık yatıştırılabilir.- Aşırı cilt temizliğinden kaçınmak gerekir. Cildin mikrobiyatasını bozarak akne ve roza hastalığında alevlenmelere neden olabilir.- Maske olarak kullanılan materyallerin yarı geçirgen olmasına özen gösterilmelidir. Sentetik, sert, hava almayan maskeler, cilt yapısını bozarak irritan ve kontakt egzamalara zemin hazırlayabilir.