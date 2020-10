'Masumlar Apartmanı' reytinglerde zirvede!

Sosyal medyada da her hafta hem Twitter’da hem Youtube’da en çok konuşulanlar ve izlenenler listesine giren Masumlar Apartmanı, bu hafta da zirvedeydi. Şimdiye kadar yayınlanan beş bölümü de büyük beğeni uyandıran dizi, televizyon izlenme oranlarına ilişkin yapılan ölçümlerde Türkiye’de birinci sıraya yerleşti. Tiak verilerine göre, Totalde, AB grubunda ve ABC1 grubunda en yüksek izlenme oranlarını alarak reytinglerde lider olan dizi, tüm kesimlerce ilgiyle takip ediliyor.Memduh’la yaşadığı kavga sonrası Han’dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci’yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir. Esat’ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege’nin atacağı bir adım İnci ve Memduh’u zor durumda bırakır. Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır. Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Hikmet Safiye ve Gülben’e Han’ın evlendiğini söyler. Safiye’nin dünyası başına yıkılacaktır.Yayınlandığı ilk bölümden itibaren tüm gruplarda televizyon izlenme oranlarında (reytinglerde) zirveye yerleşen ve sosyal medyada (atıfta bulunulma-TT: trend topic) anlamında zirvelerde bulunan ‘Masumlar Apartmanı”, her Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam edecek…