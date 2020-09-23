İki farklı yönüyle Han
İlk bölümde bir iş insanını canlandıran Han, dün akşam yayınlanan ikinci bölümde ise gizli yönüyle ilk kez seyirci karşısına çıktı. Han, geceleri kağıt toplayıcılığı yaptığı sahnelerle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan güçlü kadrosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı her Salı TRT 1 ekranlarında!
Masumlar Apartmanı’nda şaşırtan değişim!
Birbirinden iddialı yapımlarla yeni yayın dönemine hızlı giren TRT 1’in, dün akşam yayınlanan ikinci bölümüyle reytinglerde zirveye oturan dizisi Masumlar Apartmanı’nda Birkan Sokullu’nun canlandırdığı “Han” karakterinin değişimi izleyenleri şaşırttı.
23.09.2020 22:17 Dizi Galeri