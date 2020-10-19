Masumlar Apartmanı’nda sular durulmuyor…

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen “Masumlar Apartmanı”nın altıncı bölümünde neler olacak:Hikmet’in İnci ve Han’ın evlendiğini açıklaması Masumlar Apartmanı’nda deprem etkisi yaratır. Safiye’nin İnci’yle ilgili kurduğu kabuslar gerçek olur. Haluk elindeki evlilik kozunu Han’a karşı kullanarak içinde bulunduğu borç batağından kendini kurtarmaya çalışır. İnci Han’ın karanlık taraflarını gördükçe sevdiği adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar.Aynı okula gitmeye başlayan Neriman ve Ege arkadaşlığı tüm olumsuz şartlara rağmen ilerler. Han Uygar ve İnci’nin aynı radyoda çalışmalarını kabul etmiş gibi gözükse de asıl amacı farklıdır. Safiye içine düşen kurttan kurtulmak için Han’ın evliliğinin gerçekliğini araştırmaya karar verir. Safiye’nin yaptığı plan Gülben’in zor anlar yaşamasına sebep olur. Güvenli alanım dediği evinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.“Masumlar Apartmanı” altıncı bölümüyle 20 Ekim Salı (yarın) akşam saat 20.00’de TRT’1 de…