Matej Mitrovic, Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, Rijeka'da oynayan Hırvat stoper Matej Mitrovic ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Futbol - 04 Ocak 2017 16:05

Geçtiğimiz sezon arasından beri stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Hırvat ekibi Rijeka'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Matej Mitrovic ile 3 yıllık anlaşma sağladı.



1.87 metre boyundaki Matej Mitrovi Matej Mitrovic Hırvat ekibi Rijeka'da bu sezon 20 maçta forma giydi ve maçların tamamında 90 dakika sahada kaldı.

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