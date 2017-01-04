Geçtiğimiz sezon arasından beri stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Hırvat ekibi Rijeka'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Matej Mitrovic ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
1.87 metre boyundaki Matej Mitrovi Matej Mitrovic Hırvat ekibi Rijeka'da bu sezon 20 maçta forma giydi ve maçların tamamında 90 dakika sahada kaldı.
Matej Mitrovic, Beşiktaş'ta!
Beşiktaş, Rijeka'da oynayan Hırvat stoper Matej Mitrovic ile 3 yıllık anlaşma sağladı.Futbol - 04 Ocak 2017 16:05
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Matej Mitrovic, Beşiktaş
FUTBOL HABERLERİ
- Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'da
- Galatasaray'da yaprak dökümü
- Beşiktaş Babel'i KAP'a bildirdi!
- Fenerbahçe'nin ilk transferi Alexander Karavaev
- Galatasaray'a PFDK'dan kötü haber
- Fenerbahçe 6-0 Menemen Belediyespor / Maç Özeti
- Tuzlaspor 3-2 Galatasaray / Maç Özeti
- Futbolda 2016'ya damga vuranlar!
- Beşiktaş 2-0 Boluspor / Maç Özeti
- Bursaspor'dan Hamza Hamzaoğlu açıklaması!