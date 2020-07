Mavi-mor renkli 5 yaz meyvesi!

Acıbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu “Yaz meyveleri vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin öğelerini almamızı sağlarken bizi serinletir, hücrelerimizin çalışmak için ihtiyaç duyduğu suyu karşılamasını sağlayarak metabolizmamızı hızlandırır ve hatta güneşten korunmamıza bile yardımcı olur. Kırmızı, yeşil, sarı gibi sayısız fayda sağlayan mavi-mor renkli yaz meyvelerine de sofralarda mutlaka yer vermek gerekir. Ancak aşırı tüketimden kaçınmak şart!” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, güçlü sağlık yararları olan mavi-mor renkli 5 yaz meyvesini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.1 fincan taze yaban mersini 1 porsiyon meyve hakkınızı doldururken, günlük almanız gereken C vitamini ihtiyacınızın da yüzde 24'ünü karşılıyor. Her gün beslenmenize 1 fincan yaban mersini eklediğinizde; içerisindeki antioksidanlar sayesinde, hücrelerinizin hasarlanmasını önlemiş ve kronik hastalıklara yakalanma riskinizi azaltmış olursunuz. Kahvaltıda sütlü – yulaf ezmesi kasenize ekleyebilir veya taze yaban mersini ile az yağlı süt veya yoğurdu kullanarak hızlı ve kolay bir smoothie hazırlayabilirsiniz.Kilo vermek istiyorsanız veya düşük karbonhidratlı bir diyet planındaysanız, tatlı ihtiyacınızı gidermek için böğürtlen mükemmel bir seçenek. Böğürtlenin bir su bardağından biraz azı bir porsiyon meyveye denk geliyor ve sadece 45 kalori içeriyor. C, K ve manganez gibi vitamin ve minerallerle dolu, lif içeriği yüksek olan böğürtlen, düzenli tüketiminde beyin sağlığının gelişimine katkı sağlayabiliyor. Ancak pıhtılaşmayı önleyici, kan sulandırıcı ilaç kullananlar dikkatli olmalı. Yüksek K vitamini içeriği kan pıhtılaşmasını etkileyebileceğinden dolayı böğürtleni günlük beslenmelerine eklemeden önce sağlık uzmanlarına danışmaları gerekiyor.Tüm mavi – mor meyveler gibi mürdüm eriği de vücudumuzdaki stresi azaltarak hücre sağlığımızın korunmasına hatta gençleşmesine katkı sağlıyor. Lif oranı oldukça yüksek olan mürdüm eriklerinin kan şekerini yükseltme hızları diğer meyvelere oranla daha düşüktür. Bundan dolayı diyabet hastalığına sahip kişiler tarafından da ölçüsüne dikkat edilerek gönül rahatlığı ile tüketilebilir. 3 tanesi 1 porsiyon meyve yerine geçen ve 70 kalori olan mürdüm eriği, içerisindeki lifler sayesinde kabızlık gibi rahatsızlıkların giderilmesine fayda sağlarken, düşük şeker içeriğiyle de zayıflama diyetlerinin bir numaralı ara öğün seçeneğidir.Üzüm ailesinin gözdesi olan mavi-mor üzümler, sarı veya kırmızı üzümlere oranla daha fazla faydalı bitkisel bileşik içeriyorlar. 1 su bardağı mavi - mor üzüm (10-12 adet) 1 porsiyon meyve yerine tüketilebilir. Ancak üzüm suyu tercih edilecekse yarım porsiyonda kalmak gerekir. Mavi-mor üzümler, içerisindeki yüksek resveratrol seviyesi sayesinde vücudumuzdaki iltihabı azaltıyor; kansere, kalp hastalığına ve diyabete karşı korunmamıza yardımcı oluyor. Araştırmalar, ek olarak, resveratrolün, vücudun glikoz kullanma yeteneğini artırabildiğini ve dolayısıyla kan şekeri seviyelerini düşürebilecek insülin duyarlılığını artırdığını da gösteriyor.Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu ”Bu mavi-mor meyve sadece vücudumuzu beslemekle kalmıyor, aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlendirerek soğuk algınlığı ve gripten korunmaya yardımcı oluyor. Kalp koruyucu sağlık faydalarının yanı sıra, vücudumuzda meydana gelen iltihap ve enfeksiyonlarla da savaşıyor. Ancak; mürver meyvesi içerisindeki siyanürden dolayı çok dikkatli kullanılmalıdır! Olgunlaşmamış veya çiğ olarak tüketildikten sonra bulantı, kusma ve ishal problemine neden olduğu kanıtlanmıştır. Bundan dolayı mürver meyvesini çiğ tüketmemeli, evlerimizde kullanıyorsak muhakkak pişirip marmelat veya pestil formuna getirmeliyiz. Çünkü ısıya maruz kaldığında siyanür maddesinin zehirleyici etkisi ortadan kalkacaktır” diyor.Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu “Yaz meyvelerini fazla tüketmek sağlık yerine zarar veriyor! O nedenle bir oturuşta koca bir tabak yemek yerine porsiyon miktarlarını küçültüp gün içerisine dağıtarak tüketmemiz daha sağlıklı olacaktır. Kişiden kişiye farklılık gösterse de günlük meyve porsiyonunda kadınlar ortalama 2 porsiyonu, erkekler de ortalama 3 porsiyonu aşmamaya dikkat etmelidir. Ayrıca günlük meyve porsiyonu hakkımızı da tek bir meyveden değil çeşitli meyvelerden karşılamak vücudumuzun ihtiyaç duyduğu çeşitli vitamin ve mineralleri almamızı sağlar” diyor.