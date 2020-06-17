Mehmet Ali Erbil, yakın dostu Tolga Yüce ile bir hayvanat bahçesini ziyaret etti, yavru ayı Diva’yı elleriyle besledi. 63 yaşındaki şovmen corona virüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmıyordu.
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Mehmet Ali Erbil aylar sonra dışarı çıktı! İşte son hali...
Uzun süre sağlık sorunu yaşayan ve tedavisi devam eden şovmen Mehmet Ali Erbil, Çekmeköy’deki hayvanat bahçesini ziyaret etti. 63 yaşındaki Erbil'in, hayvanlara süt içirdiği ziyarette, zaman zaman elinin titrediği görüldü.
17.06.2020 15:38 Magazin