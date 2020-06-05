Mehmet Aslantuğ'dan uyarı

Mehmet Aslantuğ, kendi adına açılan sahte hesaplara karşı sevenlerini uyardı.

05.06.2020 20:44 Magazin

Mehmet Aslantuğ'dan uyarı Oyuncu Mehmet Aslantuğ, çektiği video ile takipçilerini sosyal medyada adına açılan sahte hesaplara karşı uyardı.

Aslantuğ, "Bu videoyu önemli bir konuda uyarı yapmak için çekiyorum. Ve yakın arkadaşlarım aracılığı ile de sizlere ulaştırmak istiyorum. 'Aslantuğfan' adıyla açılmış bir hesap var Twitter'da... Mehmet Aslantuğ üst başlığını kullanıyor." dedi.

Aslantuğ 350 bin takipçi sayısına ulaşan hesabın dolandırıcılık yaptığını da söyledi.

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