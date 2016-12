Mehmet Esen'den Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan'a ağır sözler

Magazin - 24 Aralık 2016 16:50

"Onları yıllarca yükselirken gördünüz. Şimdi hızla düşerken göreceksiniz. Bütün istedikleri şöhret olmak, servet sahibi olmaktı. Bunun için her şeyi yaptılar. Önce menfaatleri olan ustalara yalakalık yaparak başladılar.Büyük iltifatlar, tapınmalar, destek alıp yükselmeye başladıklarında onları beğenmeme ve daha yükseldikçe ustalarını rakip görerek yok etmeye çalıştılar.Şöhret için para, için başkalarının hayatlarını, hikayelerini, senaryolarını çaldılar. Onlar para kazandıkça etraflarındaki menfaatçi sanatçı, gazeteci, yalaka ordusu gerçekleri görmezden gelmeye, saklamaya başladı.Yalandan bir kalenin Içinde bunları koruma altına aldı. Bunlar onlara iş, para, davetler, seyahatler, davetiyeler verdikçe etraflarındaki yalaka ordusu onları yalanla büyütmeye başladı.Artık hep beraber oksijenleri 'yalanla beslenmek' oldu.Farkında mısınız bunlar 'günaydın' dese bile etraflarındaki 'yalaka ordusu' arkadaşları kendini yerlere atarak gülmeye başlıyorlar. Bu yalancı menfaatçi ordusu 'gülme efekti arkadaşları' ile mutlu gözükmeye çalışıyorlar. Gerçekle çok mutsuz yalnız ve zavallılar.Onca servet, mal, mülk onları mutlu etmiyor. Çünkü para omurgasız insanlarda beraberinde korkuyu getirir. Güce sığınmaya, tapınmaya, korunmalı evlerde yaşamaya başlarlar. Parayla tanışınca sistemle barışırlar.İktidara yamanırlar.Yılmaz Erdoğan Hrant Dink'in arkadaşıyken birden Mehmet Ağar, Muammer Güler'in arkadaşı olur.Yok olacaklar. Aldıkları ödüllerin, başarıların hepsi yalan.İyi yönetmenler bunlarla çalışıyorsa hak ettikleri, iyi oyuncu oldukları için değil; bunların şöhretinden nemalanmak, gişeden para kazanmak amacıyla, küçük hesapları nadeniyle çalışıyorlar.Kötü yürekleri var. Acımasızlar. Para ve şöhret için her şeyi yaparlar ve yaptılar. Şimdi cezalarının bedelini ödüyorlar.Allah bunları para ile şöhret ile cazalandırdı.Paraları, şöhretleri var ama korkuyorlar.Paralarını, şöhretlerini kaybedecekleri; zirveden düşecekleri için korkuyorlar.Google'a benim ve bunlardan birinin adını yazarsanız daha fazla bilgi edinebilirsiniz.Amacım bunları yok etmek değil ama birinin artık bu yalana son vermesi, gerçekleri anlatması gerekiyor.Yaptıkları her iş bir öncekinden daha kötü olacak.Çünkü 'karınları kara'; şöhretlerini, servetlerini kötülük üzerine, başkalarını yok etmek üzerine kurdular. Halkın, haklının yanında değil; gücün, haksızın yanında oldular.Bu yazdıklarım söyleyeceklerimin onda biri. İstedikleri zaman söylediklerimi ispatlamaya hazırım.Televizyonda canlı yayında buyursunlar karşıma çıksınlar.Açık bir davettir.Bu arkadaşlarla geçmişim vardır ve onların yüzüne 'omurgasız' diyen biriyimdir.Çünkü onların neden omurgasız olduklarını üçümüz de çok iyi biliriz.2017 yalansız bir yıl olsun dileğimdir.Mehmet Esen"KAYNAK: hurriyet.com.tr