Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti, evli olarak girdikleri ilk yılbaşı kutlamasını evlerinde yaptı. Kedi ve köpekleriyle objektife poz veren çift, bu kareyi Neslihan Atagül'ün Instagram hesabından paylaştı.
Melek kanadı taktığı gözlenen Neslihan Atagül, yeni yıldan "Her şey hayal ettiğimizden, hayal ettiğinizden daha güzel olsun bu yıl. Tüm dünyada ve ülkemizde huzurun, barışın, sağlığın ve sevginin hakim olması dileğiyle" temennisinde bulundu.
Melek Neslihan Atagül!
2016 yazında nikah masasına oturan gözde çift, Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu yeni yılı evlerinde karşıladı.Magazin - 03 Ocak 2017 19:30
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